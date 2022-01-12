Як у Сумах відзначатимуть День Соборності

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Назва заходу
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Час
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Місце проведення
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22 січня
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Покладання квітів до до пам’ятного знаку воїнам АТО/ООС
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9:30
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Центральне кладовище (вул. 20 років Перемоги)
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Урочистості біля пам’ятника Тарасові Шевченку
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10:00
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Сквер ім. Тараса Шевченка
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Створення зі свічок карти України
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16:30
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Вул. Соборна (біля скверу ім. Тараса Шевченка)
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