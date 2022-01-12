Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:38659

Як у Сумах відзначатимуть День Соборності

Заходи на відзначення Дня Соборності України.

Назва заходу

Час

Місце проведення

22 січня

Покладання квітів до до пам’ятного знаку воїнам АТО/ООС

9:30

Центральне кладовище (вул. 20 років Перемоги)

Урочистості біля пам’ятника Тарасові Шевченку

10:00

Сквер ім. Тараса Шевченка

Створення зі свічок карти України

16:30

Вул. Соборна (біля скверу ім. Тараса Шевченка)
Общество Анонс День соборости Украины
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Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
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12.30; 17.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
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Курорт (Тейлор Чієн, 2021)
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20.50; 22.30
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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