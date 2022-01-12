В Сумах из-за ДТП Белопольское шоссе осталось без троллейбусов

Причина: ДТП на участке дороги вблизи Автовокзала.
Изменения временные и актуальные только на период оформления аварии работниками полиции. Дорожно-транспортное происшествие – без участия коммунального транспорта, сообщает КП «Электроавтотранс».
Подробности позже.
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