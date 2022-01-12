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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:41141

В Сумах из-за ДТП Белопольское шоссе осталось без троллейбусов

Начиная с 8:25, троллейбусы №1 и №2 будут курсировать по частично измененной схеме: будут разворачиваться через Центральный рынок без заезда на конечные остановки маршрутов.

Причина: ДТП на участке дороги вблизи Автовокзала.

Изменения временные и актуальные только на период оформления аварии работниками полиции. Дорожно-транспортное происшествие – без участия коммунального транспорта, сообщает КП «Электроавтотранс».

Подробности позже.

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