В Сумах из-за ДТП Белопольское шоссе осталось без троллейбусов Начиная с 8:25, троллейбусы №1 и №2 будут курсировать по частично измененной схеме: будут разворачиваться через Центральный рынок без заезда на конечные остановки маршрутов.

Причина: ДТП на участке дороги вблизи Автовокзала. Изменения временные и актуальные только на период оформления аварии работниками полиции. Дорожно-транспортное происшествие – без участия коммунального транспорта, сообщает КП «Электроавтотранс». Подробности позже.