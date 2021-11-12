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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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21-летний конотопчанин отобрал телефон у подростка

Мужчина под предлогом телефонного звонка открыто завладел мобильным телефоном несовершеннолетнего парня.

В Конотопский районный отдел полиции обратился 15-летний местный житель и сообщил, что неизвестный завладел его мобильным телефоном.

Как установили правоохранители, когда тот возвращался вечером домой, к нему подошел неизвестный мужчина и попросил телефон позвонить. Парень отказался, на что молодой человек начал ему угрожать, насильно отобрал мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

Чтобы найти злоумышленника, работниками Конотопского районного отдела полиции был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий. Благодаря приложенным усилиям лицо, причастное к совершенному преступлению, было установлено. Им оказался 21-летний житель Конотопского района. Похищенный гаджет правоохранители изъяли и вернули владельцу.

В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. За совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до шести лет. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Грабеж
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