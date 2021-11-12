21-летний конотопчанин отобрал телефон у подростка

В Конотопский районный отдел полиции обратился 15-летний местный житель и сообщил, что неизвестный завладел его мобильным телефоном.
Как установили правоохранители, когда тот возвращался вечером домой, к нему подошел неизвестный мужчина и попросил телефон позвонить. Парень отказался, на что молодой человек начал ему угрожать, насильно отобрал мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.
Чтобы найти злоумышленника, работниками Конотопского районного отдела полиции был проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий. Благодаря приложенным усилиям лицо, причастное к совершенному преступлению, было установлено. Им оказался 21-летний житель Конотопского района. Похищенный гаджет правоохранители изъяли и вернули владельцу.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. За совершенное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до шести лет. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Сотрудники Сумского районного управления полиции разыскивают Токача Василия Юрьевича, уроженца Закарпатской области, жителя Сумского района, с. Юнаковка....
В Сумах на центральном рынке мужчина подошел к прилавку, где стояла продавщица. Пока гражданка отвернулась, он схватил ее лежавшую за...
Несколько часов понадобилось сотрудникам полиции Шостки, чтобы разыскать и задержать 23-летнего подозреваемого в ограблении....
Во время ссоры в магазине злоумышленник открыто завладел мобильным телефоном бывшей девушки. А осознав, что натворил, сам пришел в полицию....
По ходатайству следователя и прокурора Белопольского отдела Сумской окружной прокуратуры решением суда 43-летнему подозреваемому в грабеже и разбое избрана мера...