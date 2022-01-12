В Белополье водитель сбил пешехода и уехал, потом вернулся и забрал пострадавшего Сегодня, 20 января, в районе Белопольской школы №3 произошла авария.

По словам очевидцев происшествия, иномарка (предположительно «Форд» темно-синего цвета) сбила человека.

Сначала водитель с места ДТП скрылся, но потом вернулся, забрал пострадавшего в свой автомобиль и куда-то повез.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины аварии, опрашивает свидетелей, просматривает камеры видеонаблюдения, расположенные в магазине рядом, и ищет виновника аварии, пишет Белополье.City.