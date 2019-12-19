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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Затвердили ескізи прапора та герба Шосткинського району

У зв’язку з об’єднанням чотирьох районів – Глухівського, Шосткинського, Ямпільського та Середино-Будського, кожний з яких мав власну символіку, виникла необхідність у створенні офіційної символіки об’єднаного Шосткинського району.

Як інформує Шосткинська районна рада, на засіданні чергової сесії депутатський корпус підтримав затвердження нової офіційної символіки району, автором якої є Володимир Єфремов. Він представив Герб Шосткинського району, який розподілено на чотири рівні частини. Вони відображають історичні особливості усіх чотирьох об’єднаних районів.

Синій та жовтий кольори – це кольори Державного Прапору України, зелений – символ лісів краю, срібний – виходить із сірого, висловлює прагнення до свободи та втілює в собі благородність, безпеку, міцність.

 Основою герба є геральдичний щит закруглений нижньою частиною.

Щит скошений зліва і справа, у верхньому синьому полі перехрещені золоті булава та пернач, що засвідчують роль міста Глухова в українській історії (місто впродовж 1708-1722 і 1727-1734 років було гетьманською столицею Лівобережної України).

У нижній частині на жовтому фоні – золота козацька порохівниця. Вона символізує зв’язок з історичним ареалом міста Шостки.

 У лівій частині на зеленому полі зображений лапчастий хрест та три восьмикутові зірки по колу. Це зображення було на печатці Ямпільської сотні, відбиток якої зберігся до нашого часу.

У правій частині на срібному фоні зображено кленове і дубове листя, які символізують будівельний промисел, заснований на лісових багатствах краю. Також дубове листя символізує те, що місто Середино-Буда засноване на околиці великого дубового масиву, залишком якого сьогодні є парк «Мирщина».

Прапор Шосткинського району являє собою прямокутне срібне полотнище із співвідношенням ширини до довжини 2:3, у центрі якого зображений герб району. Срібний колір – це колір стабільності, твердої як скеля; символізує реалізм та респектабельність. Це улюблений колір натур розсудливих, які довго думають перед тим, як прийняти рішення. Це колір бізнесу в сучасному світі.

Новостворені герб та прапор Шосткинського району поєднали в собі минуле та сучасне, щоб упевнено прямувати в майбутнє.

 
Общество Шосткинский район
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