АФФК «Сумы» сыграет против «Сокола» в субботу

Матч начнется в 12 часов, ссылка на онлайн-трансляцию встречи будет опубликована позже.
Сейчас хозяева занимают последнее место в чемпионате с шестью очками, «Сумы» – восьмые (девять баллов).
Не помог и сумчанин Артем Фаренюк....
Фототовариство «Друзі Дагера» запрошує на фотовиставку «Щасливий рік»....
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Міська галерея запрошує з вівторка, 18 січня, на виставку молодих майстринь фотографії Олени БАЙСТРЮЧЕНКО та Ольги ЛУКАНІНОЇ «Мистецтво поруч... лише...