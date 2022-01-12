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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:06113

АФФК «Сумы» сыграет против «Сокола» в субботу

В субботу, 22 января, в Хмельницком АФФК «Сумы» сыграет перенесенную игру 17-го тура Экстра-лиги.

Матч начнется в 12 часов, ссылка на онлайн-трансляцию встречи будет опубликована позже.

Сейчас хозяева занимают последнее место в чемпионате с шестью очками, «Сумы» – восьмые (девять баллов).

Спорт Анонс АФФК Сумы Футзал
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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