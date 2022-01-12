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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:10147

Сумские биатлонисты провалились на кубке мира

Сегодня, 20 января, в итальянском Антхольце прошла мужская индивидуальная гонка в рамках 7-го этапа Кубка мира по биатлону.

В гонке победил россиянин Антон Бабиков, норвежец Тарьей Бё взял «серебро» и Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок, а «бронза» у россиянина Саида Халили.

Украинские биатлонисты не попали в зачетную зону, финишировав ниже 40-го места.

Индивидуальная гонка. Мужчины

1. Антон Бабиков (0+0+0+0) 49:46,8

2. Тарьей Бьо (0+0+0+2) +9,7

3. Саид Халили (0+0+1+0) +48,5

...

47. Антон Дудченко (1+0+3+0) +5:57,5

55. Артем Тищенко (0+2+0+1) +6:24,3

62. Богдан Цымбал (1+2+2+0) +7:05,8

64. Артем Прима (1+0+4+1) +7:08,8

91. Тарас Лесюк (2+2+2+1) +9:59,7

Спорт Биатлон
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