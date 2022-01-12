Сумские биатлонисты провалились на кубке мира

В гонке победил россиянин Антон Бабиков, норвежец Тарьей Бё взял «серебро» и Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок, а «бронза» у россиянина Саида Халили.
Украинские биатлонисты не попали в зачетную зону, финишировав ниже 40-го места.
Индивидуальная гонка. Мужчины
1. Антон Бабиков (0+0+0+0) 49:46,8
2. Тарьей Бьо (0+0+0+2) +9,7
3. Саид Халили (0+0+1+0) +48,5
...
47. Антон Дудченко (1+0+3+0) +5:57,5
55. Артем Тищенко (0+2+0+1) +6:24,3
62. Богдан Цымбал (1+2+2+0) +7:05,8
64. Артем Прима (1+0+4+1) +7:08,8
91. Тарас Лесюк (2+2+2+1) +9:59,7
19 января в словенской Поклюке стартовал Юниорский чемпионат Европы по биатлону....
Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом зимние Олимпийские игры? которые пройдут в Пекине....
Сумчанка Валентина Семеренко отобралась в состав сборной Украины на Олимпиаду-2022....
Исходя из результатов спринтов на шестом этапе Кубка мира, на эстафету в Рупольдинге наша мужская сборная выходила в ранге одного...
Мужской спринт на пятом этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли оказался самой пока многострадальной гонкой сезона....