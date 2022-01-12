В Сумах резко возросла заболеваемость СOVID-19, особенно у детей За минувшие сутки в Сумах выявлено 687 больных коронавирусной инфекцией, в т.ч. 143 ребенка, умерли 2 человека.

Такое количество больных не наблюдалось ранее в предыдущие волны, сообщает управление здравоохранения Сумского горсовета.

На лечении находится почти 3,5 тыс. человек, количество активных взрослых больных выросло за неделю на 55%, заболевших детей – на 78%.

Возросла заболеваемость и в Сумской области, и в Украине: за сутки соответственно 1137 и 18479 человек.

Как и прогнозировалось, в конце января – начале февраля начинается новая волна эпидемии СOVID-19, штамм Омикрон может стать доминантным по распространению.

Напоминаем о необходимости соблюдения противоэпидемических мер и приглашаем на вакцинацию, которая является наиболее эффективной защитой от коронавирусной инфекции. Пункты и центры вакцинации работают в рабочие и выходные дни.