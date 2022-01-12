Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:02289

В Сумах резко возросла заболеваемость СOVID-19, особенно у детей

За минувшие сутки в Сумах выявлено 687 больных коронавирусной инфекцией, в т.ч. 143 ребенка, умерли 2 человека.

Такое количество больных не наблюдалось ранее в предыдущие волны, сообщает управление здравоохранения Сумского горсовета.

На лечении находится почти 3,5 тыс. человек, количество активных взрослых больных выросло за неделю на 55%, заболевших детей – на 78%.

Возросла заболеваемость и в Сумской области, и в Украине: за сутки соответственно 1137 и 18479 человек.

Как и прогнозировалось, в конце января – начале февраля начинается новая волна эпидемии СOVID-19, штамм Омикрон может стать доминантным по распространению.

Напоминаем о необходимости соблюдения противоэпидемических мер и приглашаем на вакцинацию, которая является наиболее эффективной защитой от коронавирусной инфекции. Пункты и центры вакцинации работают в рабочие и выходные дни.

Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1137 человек
Сегодня 08:45

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1137 человек

COVID-19 подтвердили у 1137 человек (Конотопский р-н – 58, Ахтырский р-н – 129, Роменский р-н – 38, Сумской р-н –...

Сумщина в ТОП-5 по новым случая заболевания COVID-19
Сегодня 08:42

Сумщина в ТОП-5 по новым случая заболевания COVID-19

18 479 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 20 января 2022 года....

На Сумщине бушует «Омикрон»
Вчера 11:18

На Сумщине бушует «Омикрон»

В Сумской области официально зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон»....

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 860 человек
Вчера 08:50

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 860 человек

COVID-19 подтвердили у 860 человек (Конотопский р-н – 38, Ахтырский р-н – 46, Роменский р-н – 38, Сумской р-н –...

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 384 человек
18.01.2022 08:50

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 384 человек

COVID-19 подтвердили у 384 человек (Конотопский р-н – 73, Ахтырский р-н – 31, Роменский р-н – 18, Сумской р-н –...

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1137 человек
Сегодня 08:45
Сумские биатлонисты провалились на кубке мира
Сегодня 17:10
В Сумах резко возросла заболеваемость СOVID-19, особенно у детей
Сегодня 17:02
В Сумах полицейские накрыли несколько борделей
Сегодня 16:53
Медики, коммунальщики и местные чиновники должны привиться от COVID-19 до 31 января
Сегодня 16:49
Завтра погоду на Сумщине будет определять циклон
Сегодня 16:43
На Сумщине спасатели помогли водителю, грузовик которого застрял в снежном заносе (видео)
Сегодня 16:21
В Сумах будут судить мужчину за хранение детской порнографии
Сегодня 16:13
В Сумах и Конотопе на ж/д вокзалах начали делать бустерную дозу вакцины от COVID-19
Сегодня 16:10
В Сумах грузовик наехал на легковушку: пострадал водитель
Сегодня 15:28
В Сумах на переходе сбили женщину
Сегодня 15:26
В Сумском горсовете не знают, что будет с КСПУ
Сегодня 15:03
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Таїна буття
Таїна буття
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Новорічні зустрічі Володимира Кошуби (орган)
Новорічні зустрічі Володимира Кошуби (орган)
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Художня виставка "Зимова палітра"
Художня виставка "Зимова палітра"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, крім п'ятниці
Виставка-пригода для всієї родини "Космопарк"
Виставка-пригода для всієї родини "Космопарк"
Выставки Експо-павільйон ТРЦ "Київ"
10.00-20.00
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету
Виставка живих павуків, скорпіонів та інших отруйних комах "Інстинкт хижака"
Виставка живих павуків, скорпіонів та інших отруйних комах "Інстинкт хижака"
Выставки Експо-павільйон ТРЦ "Лавина"
10.00-20.00
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.