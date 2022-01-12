В Сумах резко возросла заболеваемость СOVID-19, особенно у детей

Такое количество больных не наблюдалось ранее в предыдущие волны, сообщает управление здравоохранения Сумского горсовета.
На лечении находится почти 3,5 тыс. человек, количество активных взрослых больных выросло за неделю на 55%, заболевших детей – на 78%.
Возросла заболеваемость и в Сумской области, и в Украине: за сутки соответственно 1137 и 18479 человек.
Как и прогнозировалось, в конце января – начале февраля начинается новая волна эпидемии СOVID-19, штамм Омикрон может стать доминантным по распространению.
Напоминаем о необходимости соблюдения противоэпидемических мер и приглашаем на вакцинацию, которая является наиболее эффективной защитой от коронавирусной инфекции. Пункты и центры вакцинации работают в рабочие и выходные дни.
COVID-19 подтвердили у 1137 человек (Конотопский р-н – 58, Ахтырский р-н – 129, Роменский р-н – 38, Сумской р-н –...
18 479 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 20 января 2022 года....
В Сумской области официально зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон»....
COVID-19 подтвердили у 860 человек (Конотопский р-н – 38, Ахтырский р-н – 46, Роменский р-н – 38, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 384 человек (Конотопский р-н – 73, Ахтырский р-н – 31, Роменский р-н – 18, Сумской р-н –...