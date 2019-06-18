В Сумах полицейские накрыли несколько борделей Полицейские прекратили деятельность «массажных салонов» с интимными услугами.

Следователи следственного управления ГУНП в Сумской области в составе следственной группы Главного следственного управления НПУ совместно с сотрудниками Управления миграционной полиции ГУНП в Сумской области при силовой поддержке бойцов Управления «КОРД» ГУНП в Сумской области провели ряд санкционированных обысков на территории г. Сумы в «массажных салонах», где предоставлялись платные сексуальные услуги.

В ходе следствия установлено, что организованная группа, действуя по всей территории Украины, в том числе в Сумах, маскируя свою преступную деятельность под массажные салоны, совершала сутенерство с целью обеспечения занятия проституцией другим лицам.

Во время обысков в так называемых «массажных салонах» правоохранители обнаружили средства контрацепции, мобильные телефоны, планшеты, платежные терминалы, скрытые камеры видеонаблюдения, банковские карты, денежные средства, черновые записи, документацию, блокноты, флеш-накопители. Все обнаруженное изъято и направлено на экспертизу.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 302 «Создание или содержание мест разврата и сводничество», ч. 3 ст. 303 «Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.