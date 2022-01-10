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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Медики, коммунальщики и местные чиновники должны привиться от COVID-19 до 31 января

31 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 2664 от 30 ноября 2021 года, который расширил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения Сумской облгосадминистрации.

Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, добавляются работники:

- органов местного самоуправления (именно из-за этого мэр Сум Александр Лысенко привился две недели назад – Ред.);

- заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

- коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.

Привиться от COVID-19 можно организованно или индивидуально в любом пункте или центре вакцинации.

Напомним, что в Украине прививки от COVID-19 уже обязательны для работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и структурных подразделений; учебных заведений всех уровней и форм собственности, предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров от 4 марта 2015 № 83.

Напомним: в Сумской области несколько учителей оспорили в суде свое отстранение и выиграли…

Общество Вакцинация
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