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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:43316

Завтра погоду на Сумщине будет определять циклон

Ожидается облачная погода, ночью снег, днем небольшой снег, метель, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток -2..-7°С.

Внимание!

Днем 21 января по Сумской области и Сумы ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, метель, в течение суток на дорогах гололедица (I-й уровень опасности, желтый).

22 января: облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -4..-9°С, днем 0..-5°С.

23 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью -12...-17°С, днем -4..-9°С.

Общество Прогноз погоды
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Таїна буття
Таїна буття
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Новорічні зустрічі Володимира Кошуби (орган)
Новорічні зустрічі Володимира Кошуби (орган)
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Художня виставка "Зимова палітра"
Художня виставка "Зимова палітра"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, крім п'ятниці
Виставка-пригода для всієї родини "Космопарк"
Виставка-пригода для всієї родини "Космопарк"
Выставки Експо-павільйон ТРЦ "Київ"
10.00-20.00
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету
Виставка живих павуків, скорпіонів та інших отруйних комах "Інстинкт хижака"
Виставка живих павуків, скорпіонів та інших отруйних комах "Інстинкт хижака"
Выставки Експо-павільйон ТРЦ "Лавина"
10.00-20.00
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