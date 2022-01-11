Завтра погоду на Сумщине будет определять циклон

Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток -2..-7°С.
Внимание!
Днем 21 января по Сумской области и Сумы ожидаются порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, метель, в течение суток на дорогах гололедица (I-й уровень опасности, желтый).
22 января: облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -4..-9°С, днем 0..-5°С.
23 января: облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью -12...-17°С, днем -4..-9°С.
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