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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине спасатели помогли водителю, грузовик которого застрял в снежном заносе (видео)

19 января в 16:25 отделение 35-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Шалыгино Шосткинского района привлекалось для оказания помощи.

На выезде из поселка в снежном заносе застрял грузовик FORD.

Чтобы отбуксировать автомобиль, находившийся на середине дороги, спасателям пришлось обходить его по сугробам обочины на пожарной автоцистерне повышенной проходимости ЗИЛ-131. После этого тросом грузовик высвободили из сугроба, развернули в направлении поселка и отбуксировали на безопасный участок дороги. Водитель поблагодарил за оказанную помощь и на автомобиле вернулся в населенный пункт.

Всего для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество
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