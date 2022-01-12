На Сумщине спасатели помогли водителю, грузовик которого застрял в снежном заносе (видео) 19 января в 16:25 отделение 35-го государственного пожарно-спасательного поста пгт Шалыгино Шосткинского района привлекалось для оказания помощи.

На выезде из поселка в снежном заносе застрял грузовик FORD.

Чтобы отбуксировать автомобиль, находившийся на середине дороги, спасателям пришлось обходить его по сугробам обочины на пожарной автоцистерне повышенной проходимости ЗИЛ-131. После этого тросом грузовик высвободили из сугроба, развернули в направлении поселка и отбуксировали на безопасный участок дороги. Водитель поблагодарил за оказанную помощь и на автомобиле вернулся в населенный пункт.

Всего для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.