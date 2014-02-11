Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:13323

В Сумах будут судить мужчину за хранение детской порнографии

Окружная прокуратура города Сумы утвердила и 19 января 2022 года направила в суд обвинительный акт в отношении 61-летнего мужчины, который хранил дома видео порнографического характера с участием детей.

По данным следствия, во время санкционированного обыска по месту жительства сумчанина полицейские обнаружили и изъяли 19 дисков с видеозаписями, 2 из которых, согласно заключению экспертов, являются детской порнографией.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 301-1 (преднамеренное хранение детской порнографии без цели сбыта или распространения) УК Украины. За совершенное предусмотрено наказание в виде ареста сроком от трех до шести месяцев или ограничение свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы сроком от двух до шести лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Досудебное расследование проведено следователями Сумского райуправления полиции ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Порнография
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Полицейские сообщили о подозрении сумчанину, хранившему дома детскую порнографию
29.12.2021 19:50

Полицейские сообщили о подозрении сумчанину, хранившему дома детскую порнографию

Сотрудники Управления миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области разоблачили жителя областного центра, по месту жительства хранившего видео...

У роменского педофила нашли терабайты порнографии
07.03.2020 19:04

У роменского педофила нашли терабайты порнографии

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, в феврале в Роменский отдел полиции обратилось местные супруги с сообщения о том,...

02.08.2015 17:37

Конотопчанину грозит 10 лет тюрьмы за порно в соцсети

Чтобы привлечь к себе внимание, 29-летний конотопчанин на своей странице в соцсети разместил свои и чужие фото порнографического характера. Теперь...

08.12.2014 10:39

На Сумщине продолжается спецоперация «Ночной город»

В ходе проведения спецоперации «Ночной город», которая сейчас проходит на Сумщине, конотопские правоохранители разоблачили несколько фактов занятия проституцией и распространение...

11.02.2014 18:00

Милиция Сум задержала распространителя порнографии

Оперативники сумской милиции задержали жителя области за изготовление и распространение порнографической продукции.... 5

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1137 человек
Сегодня 08:45
Сумские биатлонисты провалились на кубке мира
Сегодня 17:10
В Сумах резко возросла заболеваемость СOVID-19, особенно у детей
Сегодня 17:02
В Сумах полицейские накрыли несколько борделей
Сегодня 16:53
Медики, коммунальщики и местные чиновники должны привиться от COVID-19 до 31 января
Сегодня 16:49
Завтра погоду на Сумщине будет определять циклон
Сегодня 16:43
На Сумщине спасатели помогли водителю, грузовик которого застрял в снежном заносе (видео)
Сегодня 16:21
В Сумах будут судить мужчину за хранение детской порнографии
Сегодня 16:13
В Сумах и Конотопе на ж/д вокзалах начали делать бустерную дозу вакцины от COVID-19
Сегодня 16:10
В Сумах грузовик наехал на легковушку: пострадал водитель
Сегодня 15:28
В Сумах на переходе сбили женщину
Сегодня 15:26
В Сумском горсовете не знают, что будет с КСПУ
Сегодня 15:03
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Таїна буття
Таїна буття
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Новорічні зустрічі Володимира Кошуби (орган)
Новорічні зустрічі Володимира Кошуби (орган)
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Художня виставка "Зимова палітра"
Художня виставка "Зимова палітра"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, крім п'ятниці
Виставка-пригода для всієї родини "Космопарк"
Виставка-пригода для всієї родини "Космопарк"
Выставки Експо-павільйон ТРЦ "Київ"
10.00-20.00
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету
Виставка живих павуків, скорпіонів та інших отруйних комах "Інстинкт хижака"
Виставка живих павуків, скорпіонів та інших отруйних комах "Інстинкт хижака"
Выставки Експо-павільйон ТРЦ "Лавина"
10.00-20.00
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.