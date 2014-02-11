В Сумах будут судить мужчину за хранение детской порнографии

По данным следствия, во время санкционированного обыска по месту жительства сумчанина полицейские обнаружили и изъяли 19 дисков с видеозаписями, 2 из которых, согласно заключению экспертов, являются детской порнографией.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 301-1 (преднамеренное хранение детской порнографии без цели сбыта или распространения) УК Украины. За совершенное предусмотрено наказание в виде ареста сроком от трех до шести месяцев или ограничение свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы сроком от двух до шести лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
Досудебное расследование проведено следователями Сумского райуправления полиции ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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