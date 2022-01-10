В Сумах и Конотопе на ж/д вокзалах начали делать бустерную дозу вакцины от COVID-19

С 6 января 2022 Министерство здравоохранения Украины разрешило получить бустерную дозу всем совершеннолетним украинцам, которые перед тем уже получили две дозы вакцины от вируса COVID-19. После получения второй дозы должно пройти от шести до девяти месяцев.
Бустерную дозу можно получить в пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах Украины. Это вокзалы таких городов:
Киев - ежедневно с 08:00 до 23:00
Днепр - с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00;
Львов - ежедневно с 15:00 до 18:00;
Одесса - с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья;
Винница – ежедневно 09:00 до 14:00;
Запорожье - ежедневно с 08:00 до 20:00;
Николаев - с 11:00 до 16:00 по четным дням;
Сумы - вторник и четверг с 12:00 до 15:00;
Полтава - с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье с 08:30 до 10:00;
Ровно - ежедневно с 09:00 до 14:00;
Хмельницкий - ежедневно с 10:00 до 16:00;
Кривой Рог - вторник с 08:00 до 12:00;
Коростень - с 08:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья;
Каменское - с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00;
Конотоп - вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу с 09:00 до 12:00;
Коломыя — пн, ср, пт с 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт с 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, вс с 09:00 до 14:00;
Ковель – ежедневно с 10:00 до 18:00;
Шепетовка - с 09:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья.
Для бустерной дозы предпочтение будет предоставляться м-РНК-вакцинам — Comirnaty (Pfizer) и Moderna, независимо от того, какой вакциной был привит человек предыдущие два раза. Также на основе бустерной дозы будет сформирован новый сертификат, который будет действителен 270 дней.
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