В Сумах грузовик наехал на легковушку: пострадал водитель

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 32-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, не выбрав безопасной скорости в движении и не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем Renault Megane, водитель которого двигался в попутном направлении.
В результате ДТП 30-летний водитель Renault получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для предоставления необходимой помощи.
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