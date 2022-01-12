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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:28129

В Сумах грузовик наехал на легковушку: пострадал водитель

19 января около 11 часов патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Курском.

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 32-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, не выбрав безопасной скорости в движении и не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем Renault Megane, водитель которого двигался в попутном направлении.

В результате ДТП 30-летний водитель Renault получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для предоставления необходимой помощи.

Право Дтп
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Виставка-пригода для всієї родини "Космопарк"
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Выставки Експо-павільйон ТРЦ "Київ"
10.00-20.00
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
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