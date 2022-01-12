В Сумах грузовик наехал на легковушку: пострадал водитель 19 января около 11 часов патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Курском.

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 32-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, не выбрав безопасной скорости в движении и не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с автомобилем Renault Megane, водитель которого двигался в попутном направлении.

В результате ДТП 30-летний водитель Renault получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для предоставления необходимой помощи.