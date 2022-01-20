В Сумах на переходе сбили женщину 19 января около 18 часов 30 минут патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ильинской.

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 57-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 не предоставил преимущества в движении и допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом.

В результате ДТП 59-летнюю гражданку с телесными повреждениями доставили в больницу для оказания ей необходимой помощи.