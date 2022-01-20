В Сумах на переходе сбили женщину

На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 57-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 не предоставил преимущества в движении и допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть нерегулируемым пешеходным переходом.
В результате ДТП 59-летнюю гражданку с телесными повреждениями доставили в больницу для оказания ей необходимой помощи.
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