В Конотопе поймали серийных домушников (видео) В течение нескольких месяцев прошлого года в Конотопский районный отдел полиции поступил ряд сообщений о кражах строительных материалов, велосипедов и электроинструментов из частных домов в разных районах города.

Работниками уголовного розыска Конотопского райотдела полиции был проведен ряд оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий. Проверены лица, находящиеся на профилактических учетах, места возможного сбыта похищенного, устанавливались возможные свидетели и очевидцы событий, проведена отработка мест совершенных правонарушений. Благодаря такой кропотливой работе сотрудники полиции установили, что кражи совершили ранее неоднократно судимые жители Конотопа.

Как выяснили правоохранители, 30 и 33-летний мужчины, предварительно зная, что в домах никто не проживает, решили обогатиться за чужой счет.

Проникая в частные дома, воры присваивали строительные материалы и другие вещи, которыми в дальнейшем распоряжались по своему усмотрению.

По данным фактам следователями Конотопского районного отдела полиции возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За совершенное мужчинам грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Большая часть похищенных вещей изъята и возвращена владельцам. А в отношении самих мужчин решается вопрос об извещении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Уже доказана их причастность к совершению трех краж из частных домов граждан. Правоохранители устанавливают их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Конотопа и района. Следствие продолжается.