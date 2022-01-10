Власти Шостки ведут переговоры о продолжении курсирования поездов «Киев – Шостка» С декабря 2021 года было возобновлено движение пассажирских поездов №783/784 и №777/778, сообщением Киев – Шостка – Киев. Но с начала нового года возникла угроза остановки курсирования поездов из-за недостаточной заполненности вагонов.

В настоящее время городскими властями при поддержке Сумской областной администрации ведутся переговоры с руководством АО «Укрзализныця» и филиала «Пассажирская кампания». Об этом сообщил мэр Шостки Николай Нога в Фейсбуке.

«На данном направлении заполненность вагонов составляла от 42 до 89%. В отдельные дни в поезде перевозится 50-60 пассажиров, – сообщает Николай Нога. – Продолжение курсирования региональных поездов возможно при условии роста пассажиропотока. Обращаемся к населению Шосткинской громады и близлежащих районов, пользоваться наиболее надежным, безопасным, удобным и экологически чистым видом транспорта! Будет ли продолжающееся движение поездов зависит от нас!

По согласованию с Филиалом «Пассажирская кампания» возможны изменения графика движения поездов. Предложения по изменению времени отправления поезда №783/784, которое имеет самый низкий процент заполненности, просят отправлять на официальный сайт городского совета».