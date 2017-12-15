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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:02211

В Сумском доме-музее Чехова представили отреставрированные экспонаты

В Мемориальном доме-музее А. П. Чехова 19 января развернута выставка экспонатов, отреставрированных в течение 2021 года в Харьковском филиале национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины.

После восстановительных работ экспонаты получили первоначальный вид. Благодаря искусным рукам реставраторов посетители могут увидеть юмористический журнал «Осколки» (1884 г.) с первой публикацией рассказа Антона Чехова «Либеральная душка», выписка из метрической книги Соборной Успенской церкви г. Таганрог о рождении Николая Чехова (1858 г.), телеграмму о его смерть в Сумах (1889), аптечные сигнатуры (1889), выписанные врачами Чеховым и Корнеевым и др.

Досуг Дом-музей Чехова
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Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
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Новорічні зустрічі Володимира Кошуби (орган)
Новорічні зустрічі Володимира Кошуби (орган)
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Художня виставка "Зимова палітра"
Художня виставка "Зимова палітра"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, крім п'ятниці
Виставка-пригода для всієї родини "Космопарк"
Виставка-пригода для всієї родини "Космопарк"
Выставки Експо-павільйон ТРЦ "Київ"
10.00-20.00
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету
Виставка живих павуків, скорпіонів та інших отруйних комах "Інстинкт хижака"
Виставка живих павуків, скорпіонів та інших отруйних комах "Інстинкт хижака"
Выставки Експо-павільйон ТРЦ "Лавина"
10.00-20.00
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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