В Сумском доме-музее Чехова представили отреставрированные экспонаты В Мемориальном доме-музее А. П. Чехова 19 января развернута выставка экспонатов, отреставрированных в течение 2021 года в Харьковском филиале национального научно-исследовательского реставрационного центра Украины.

После восстановительных работ экспонаты получили первоначальный вид. Благодаря искусным рукам реставраторов посетители могут увидеть юмористический журнал «Осколки» (1884 г.) с первой публикацией рассказа Антона Чехова «Либеральная душка», выписка из метрической книги Соборной Успенской церкви г. Таганрог о рождении Николая Чехова (1858 г.), телеграмму о его смерть в Сумах (1889), аптечные сигнатуры (1889), выписанные врачами Чеховым и Корнеевым и др.