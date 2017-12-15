В Сумском доме-музее Чехова представили отреставрированные экспонаты

После восстановительных работ экспонаты получили первоначальный вид. Благодаря искусным рукам реставраторов посетители могут увидеть юмористический журнал «Осколки» (1884 г.) с первой публикацией рассказа Антона Чехова «Либеральная душка», выписка из метрической книги Соборной Успенской церкви г. Таганрог о рождении Николая Чехова (1858 г.), телеграмму о его смерть в Сумах (1889), аптечные сигнатуры (1889), выписанные врачами Чеховым и Корнеевым и др.
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