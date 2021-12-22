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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:43239

Мошенник дважды обманул пенсионерку из Глухова

В полицию Глухова с заявлением о мошенничестве обратилась местная жительница.

Женщина рассказала, что на ее мобильный телефон позвонил по телефону неизвестный, который в разговоре представился сотрудником банка. «Финансист» рассказал глуховчанке, что с ее «кредитки» неизвестные пытаются снять деньги. Чтобы помешать этому, он попросил данные ее банковской карты: номер, срок действия, cvv-код. Якобы для блокировки счета. Пенсионерка предоставила телефонному собеседнику необходимую ему информацию.

Когда заявительница стала получать из банка смс-сообщения о снятии средств, она сообщила об этом своему собеседнику, на что тот заверил ее – это страховка.

Подобный звонок на свой «мобильный» женщина получила и спустя несколько дней. По просьбе телефонного собеседника, «банкира», она снова предоставила ему конфиденциальную информацию по своей «кредитке». После этого с ее счета исчезло несколько тысяч гривен.

Только после обращения в финансовое учреждение пенсионерка поняла, что стала жертвой афериста.

По словам самой потерпевшей, она хорошо знала о такой мошеннической схеме, однако поверила незнакомцу.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого правоохранители устанавливают личность злоумышленника.

Право Мошенничество
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