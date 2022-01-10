Сумские биатлонисты стартовали на юниорском чемпионате Европы 19 января в словенской Поклюке стартовал Юниорский чемпионат Европы по биатлону.

В женской гонке сумчанок не было, а лучшей среди украинок стала львовянка Юлия Городная – 16-е место.

Индивидуальная гонка у юниоров получилась для украинской команды более оптимистичной, чем у девушек. Сразу двое ребят сумели финишировать в десятке лучших, но не наши, пишет biathlon.com.ua.

При этом Виталий Мандзын показал и неплохую скорость, которая могла бы позволить бороться и за медали. Но чуть подвела точность: с двумя минутами штрафа тернополянин уступил времени победителя 1:36 и стал девятым.

Всего на две десятых секунды результату Мандзына уступил харьковчанин Степан Кинаш, который свой единственный промах допустил на втором рубеже. К сожалению, и Мандзыну, и Кинашу чуть не хватило сил на заключительный отрезок гонки – буквально на последних паре километров оба уступили по две позиции.

Наш Владислав Чихарь наглядно продемонстрировал, что умеет делать выводы из своих ошибок. Заработав две минуты штрафа на втором рубеже, дальше Влад стрелял отлично, что позволило впервые в карьере попасть в зачетную зону на международных стартах! 28-е место – новый личный рекорд Чихаря в зачет Юниорского кубка IBU.

Заметно хуже сложилась гонка для сумчан Романа Боровика и Дмитрия Грущака. Роман начал очень оптимистично и после чистого первого рубежа входил в десятку. Но затем начал и останавливаться, и допускать ошибки в стрельбе, финишировав в итоге 67-м с четырьмя минутами штрафа. А Грущак начал ошибаться уже с первой стрельбы и, к сожалению, не провел ни одного чистого рубежа, насобирав в общей сложности восемь минут штрафа. Мог – лишь 84-я позиция.

Довольно неожиданным победителем стал болгарин Благой Тодев, который в предыдущие годы лишь раз попадал в десятку лучших на юниорских стартах, а этот сезон проводит на Кубке мира, где его высшим достижением является 57-е место в спринте Остерсунда. Зато среди сверстников ему сегодня не было равных – с одной минутой штрафа Тодев на 20 секунд опередил ставшего вторым с аналогичной стрельбой итальянца Николо Бетемпса. Третьим, и тоже с минутой штрафа, стал француз Гаэтан Патюрель.

Сегодня в Поклюке день эстафет – сначала спортсмены посоревнуются в одиночном миксте, а затем выйдут на старт смешанной эстафеты.

Индивидуальная гонка. Юниоры

1. Благой Тодев (0+0+0+1) 40:41,2

2. Николо Бетемпс (0+0+0+1) +20,4

3. Гаэтан Патюрель (0+1+0+0) +29,1

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9. Виталий Мандзын (1+0+1+0) +1:36,2

10. Степан Кинаш (0+1+0+0) +1:36,4

28. Владислав Чихарь (0+2+0+0) +3:22,6

67. Роман Боровик (0+1+1+2) +6:10,1

84. Дмитрий Грущак (1+2+3+2) +9:13,3