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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Евро-2022: футзальная сборная Украины стартует с поражения

Не помог и сумчанин Артем Фаренюк.

Подопечные Александра Косенко потерпели неудачу в матче против хозяев турнира в рамках первого тура мужского Евро-2022, который стартовал в Нидерландах.

Украинцы открыли счет благодаря быстрому голу Михаила Зварыча, который уже на первой минуте отличился забитым мячом. Первая половина так и завершилась при минимальном гандикапе команды Александра Косенко.

Во второй половине встречи все перевернулось вверх дном после того как капитан хозяев Оуалид Саадуни головой откликнулся на пас из глубины и восстановил паритет. Через две минуты Мохаммед Атаиби с двух попыток использовал ошибки в защите от нашей команды и впервые вывел нидерландцев вперед.

Довершил неудачную десятиминутку для «сине-желтых» мощный удар от Саида Бузамбу, поразившего точно девятку ворот Цыпуна.

За шесть минут до завершения Александр Косенко выпустил на площадку пятого полевого игрока вместо вратаря, и это помогло сократить разницу в счете. Петр Шотурма удачно воспользовался разыгранным большинством, но вырвать хотя бы ничью украинцы не сумели. 2:3 – сборная Украины уступает в своем первом матче на Евро-2022.

23 января подопечные Александра Косенко сыграют с Сербией, которая в первом матче проиграла чемпионам Европы из Португалии 2:4. Начало матча в 15:30 по Киеву.

Нидерланды – Украина – 3:2 (0:1)

Голы: Саадуни (22), Атаиби (24), Бузамбу (30) – Зварыч (1), Шотурма (37)

Предупреждение: Моссауи (26)

Нидерланды: Кейк – Саадуни (к), Аттаиби, Буюзан, Мартинус – Сант-Юсте, Велсебур, Моссауи, Бузамбу – Эль-Ганнути, Ван ден Эйден, Молькарай – Де Вит

Украина: Цыпун – Чернявский, Корсун, Зварыч, Шотурма (к) – Разуванов, Сирый, Абакшин, Радевич – Педяш, Фаренюк, Журба, Лебидь – Савенко

Ассоциация футзала Украины

Спорт Футзал
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