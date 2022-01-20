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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:36446

На Сумщине поймали нефтеворов

На Сумщине прекращена деятельность группы лиц, наладивших масштабное хищение сырья из магистральных трубопроводов.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры в рамках уголовного производства прекращена деятельность преступной группировки, наладившей масштабное хищение углеводородов (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

По данным следствия, фигуранты уголовного производства на территории Роменщины из магистральных конденсатопроводов и нефтепроводов откачивали сырье. Похищенные углеводороды доставляли на нефтеперерабатывающие заводы с последующей их переработкой в товары подакцизной группы и реализацией в теневой сектор экономики.

В среду, 19 января, правоохранители провели 13 обысков по местам жительства фигурантов дела, а также в нефтегазодобывающем управлении. Во время обысков обнаружено и изъято около 3450 л нефтесодержащей жидкости, емкости для ее хранения разного объема (54 канистра, 14 еврокубов по 1000 л), насосы, шланги, помпы, транспортные средства, с помощью которых перевозились похищенные нефтепродукты. флешнакопители, поврежденные пломбы и т.д.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к указанной преступной деятельности.

Деятельность группы приостановлена сотрудниками Управления стратегических расследований в Сумской области Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно со Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Право Кража нефти
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