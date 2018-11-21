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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Ахтырке подростки, вандализировавшие стадион и парк, отделались легким испугом

Ахтырский горрайонный суд рассмотрел дело трех молодых людей, которые разбили сиденья на стадионе, разломали ограждение городского парка и повредили авто.

Событие произошло в Ахтырке 14 ноября 2019 года. Около 00.15 двое несовершеннолетних студентов колледжа СНАУ со старшим товарищем проникли через грузовые ворота на территорию футбольного стадиона «Нефтяник».

На стадионе ребята решили развлечься ломанием ногами сидений для болельщиков, а также начали срывать кресла.

Сломав совокупно 14 сидений примерно за 40 минут товарищи вышли с футбольного стадиона через те же ворота и направились в направлении центра.

Когда проходили мимо «Городского парка», один из молодых людей начал руками ломать часть металлического забора, другие поддержали.

Компания немного погуляла по центру города, а затем снова вернулась в «Городской парк», выломали по металлическому пруту из ограды и вместе направились в сторону футбольного стадиона «Нефтяник».

На стадионе обвиняемые повредили боковые стенки скамеек для игроков футбольных команд, изготовленные из оргстекла, повредили еще несколько сидений для болельщиков.

Не останавливаясь на содеянном, около 3.40 обвиняемые подошли к легковому автомобилю «ЗАЗ 965», который находится по ул. Ярославского в целях рекламы. Один из обвиняемых прыгнул на крышу указанного автомобиля, причинив ее деформацию, а другой ударом ноги повредил крышку багажного отделения.

После таких «развлечений» молодые люди направились в общежитие.

Один из свидетелей в суде рассказал, что утром обходил территорию жилого комплекса стадиона и обратил внимание, что на поле разбросаны кресла, перевернутые биотуалеты. Обнаружили, что около 20 сидений были оторваны, разбиты стекла. Также увидели «пики» от металлической решетки, был перевернут тоннель. Одна скамейка запасных игроков была перевернута, боковое стекло разбито.

Учитывая обстоятельства дела, суд назначил наказание двум несовершеннолетним обвиняемым по 6 месяцев лишения свободы, а также освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

Совершеннолетнего обвиняемого приговорили к 1 году лишения свободы, а также освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

Обвиняемые или родители несовершеннолетних должны выплатить примерно 20 тыс. грн каждый на возмещение потерь стадиона и городского парка, пишет Ахтырский городской портал.

Право Вандалы
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