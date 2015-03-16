70-річний житель Сумщини виграв у лотерею 3 мільйони Напередодні новорічних свят, 30 грудня 2021 року, пенсіонер з Лебедина Сумської області купив за 20 гривень лотерейний білет «Лото-Забава» та через кілька днів зірвав джекпот у 3 000 000 гривень.

Переможцем виявився 71-річний пенсіонер на ім’я Григорій, який купує лотерейні білети вже 15 років. Наразі він уже оформив свій виграш та чекає на виплату коштів.

Це – перший виграний джекпот 2022 року, тож ми якомога швидше зв’язалися з переможцем та взяли у нього коротке інтерв’ю:

Григорій, розкажіть будь-ласка трохи про себе?

- Я звичайний старенький український пенсіонер. До виходу на пенсію працював водієм. Маю двох дорослих дітей. Син зі своєю сім’єю проживає зі мною, донька живе теж недалеко від мене. Все як у всіх у моєму віці.

Чому вирішили брати участь в лотереях?

- Чому? Бо для мене це доступна розвага, у якій можна виграти великі гроші. Хто ж про таке не мріє? Можу собі дозволити раз на тиждень купити кілька білетів по 20-30 гривень. І роблю так вже років 15. Щоправда до цього часу найбільший виграш у мене був – 350 гривень за дві закреслені лінії. А тепер – джекпот! Дружина, коли була жива, бурчала на мене, що я лотереї купую, а я не звертав уваги. Нажаль, вона не дочекалась мого виграшу, дуже шкода.

У вас були якість передчуття виграшу?

- Ні, передчуттів не було. Але дещо незвичне дійсно було! Справа у тому, що зазвичай білети я купую щовівторка. Буквально 2-3 штуки, але саме у цей день. А того разу у вівторок я пішов на рибалку, в середу у мене були якісь справи, тому білети купив лише у четвер. І ось такий, як виявилось, щасливий випадок, можливо, і призвів до того, що я виграв 3 мільйона гривень.

Як дізнались про виграш? Дивились прямий ефір розіграшу?

- Ні, ефір не дивився. Дізнався про виграш вже коли перевіряв білет на сайті. Спочатку побачив, що виграли на Сумщині, потім побачив, що збігається номер білету, ну і на всяк випадок ще й усі числа, що випали з лототрону перевірив.

Хтось вже знає про ваш виграш?

- Уся моя сім’я знає про мій виграш і дуже радіє за мене. Окрім них більше ніхто не знає і не хочу, щоб знали.

Вже маєте плани на виграш?

- Моя мрія здійснилась, я виграв! Тепер, я сподівають, що строки виплати виграшу* минуть швидко і я куплю своїм дітям по квартирі, тут у Лебедині чи у Сумах, роздам їм трохи грошей і поміняю собі машину.

А будете продовжувати брати участь у «Лото-Забава»?

- Полишати «Лото-Забава» я не планую, може ще виграю. До речі, на наступний розіграш білетики я вже купив.