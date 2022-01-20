В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1137 человек COVID-19 подтвердили у 1137 человек (Конотопский р-н – 58, Ахтырский р-н – 129, Роменский р-н – 38, Сумской р-н – 847, Шосткинский р-н – 65).

По состоянию на 20 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 137 673 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2925 летальных исходов, за минувшие сутки – 2 (Сумской р-н – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 128 339 человек, из них за прошедшие сутки – 191 (Конотопский р-н – 1, Сумской р-н – 187, Шосткинский р-н – 3).