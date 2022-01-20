Сумщина в ТОП-5 по новым случая заболевания COVID-19 18 479 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 20 января 2022 года.

В частности, заболели 2044 ребенка и 492 медработника. За все время пандемии в Украине заболело – 3 799 382 человека; поправилось – 3 571 782 человека; летальных исходов – 98 843; проведено ПЦР-тестирований – 17 332 435. Количество заболеваний в регионах в сутки: г. Киев – 1409; Винницкая область – 965; Волынская область – 293; Днепропетровская область – 455; Донецкая область – 556; Житомирская область – 820; Закарпатская область – 482; Запорожская область – 230; Ивано-Франковская область – 2777; Киевская область – 534; Кировоградская область – 96; Луганская область – 237; Львовская область – 1440; Николаевская область – 216; Одесская область – 944; Полтавская область – 679; Ровенская область – 669; Сумская область – 1137; Тернопольская область – 1145; Харьковская область – 931; Херсонская область – 191; Хмельницкая область – 768; Черкасская область – 405; Черновицкая область – 694; Черниговская область – 406.