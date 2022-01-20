Сумщина в ТОП-5 по новым случая заболевания COVID-19

В частности, заболели 2044 ребенка и 492 медработника. За все время пандемии в Украине заболело – 3 799 382 человека; поправилось – 3 571 782 человека; летальных исходов – 98 843; проведено ПЦР-тестирований – 17 332 435.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 1409;
Винницкая область – 965;
Волынская область – 293;
Днепропетровская область – 455;
Донецкая область – 556;
Житомирская область – 820;
Закарпатская область – 482;
Запорожская область – 230;
Ивано-Франковская область – 2777;
Киевская область – 534;
Кировоградская область – 96;
Луганская область – 237;
Львовская область – 1440;
Николаевская область – 216;
Одесская область – 944;
Полтавская область – 679;
Ровенская область – 669;
Сумская область – 1137;
Тернопольская область – 1145;
Харьковская область – 931;
Херсонская область – 191;
Хмельницкая область – 768;
Черкасская область – 405;
Черновицкая область – 694;
Черниговская область – 406.
COVID-19 подтвердили у 1137 человек (Конотопский р-н – 58, Ахтырский р-н – 129, Роменский р-н – 38, Сумской р-н –...
В Сумской области официально зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон»....
COVID-19 подтвердили у 860 человек (Конотопский р-н – 38, Ахтырский р-н – 46, Роменский р-н – 38, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 384 человек (Конотопский р-н – 73, Ахтырский р-н – 31, Роменский р-н – 18, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 189 человек (Конотопский р-н – 18, Ахтырский р-н – 25, Роменский р-н – 8, Сумской р-н –...