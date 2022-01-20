Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:42554

Сумщина в ТОП-5 по новым случая заболевания COVID-19

18 479 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 20 января 2022 года.

В частности, заболели 2044 ребенка и 492 медработника. За все время пандемии в Украине заболело – 3 799 382 человека; поправилось – 3 571 782 человека; летальных исходов – 98 843; проведено ПЦР-тестирований – 17 332 435.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1409;

Винницкая область – 965;

Волынская область – 293;

Днепропетровская область – 455;

Донецкая область – 556;

Житомирская область – 820;

Закарпатская область – 482;

Запорожская область – 230;

Ивано-Франковская область – 2777;

Киевская область – 534;

Кировоградская область – 96;

Луганская область – 237;

Львовская область – 1440;

Николаевская область – 216;

Одесская область – 944;

Полтавская область – 679;

Ровенская область – 669;

Сумская область – 1137;

Тернопольская область – 1145;

Харьковская область – 931;

Херсонская область – 191;

Хмельницкая область – 768;

Черкасская область – 405;

Черновицкая область – 694;

Черниговская область – 406.

Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1137 человек
Сегодня 08:45

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1137 человек

COVID-19 подтвердили у 1137 человек (Конотопский р-н – 58, Ахтырский р-н – 129, Роменский р-н – 38, Сумской р-н –...

На Сумщине бушует «Омикрон»
Вчера 11:18

На Сумщине бушует «Омикрон»

В Сумской области официально зафиксировали новый штамм коронавируса «Омикрон»....

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 860 человек
Вчера 08:50

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 860 человек

COVID-19 подтвердили у 860 человек (Конотопский р-н – 38, Ахтырский р-н – 46, Роменский р-н – 38, Сумской р-н –...

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 384 человек
18.01.2022 08:50

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 384 человек

COVID-19 подтвердили у 384 человек (Конотопский р-н – 73, Ахтырский р-н – 31, Роменский р-н – 18, Сумской р-н –...

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 189 человек
17.01.2022 08:38

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 189 человек

COVID-19 подтвердили у 189 человек (Конотопский р-н – 18, Ахтырский р-н – 25, Роменский р-н – 8, Сумской р-н –...

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 1137 человек
Сегодня 08:45
В Ахтырке подростки, вандализировавшие стадион и парк, отделались легким испугом
Сегодня 09:31
70-річний житель Сумщини виграв у лотерею 3 мільйони
Сегодня 09:27
Сумщина в ТОП-5 по новым случая заболевания COVID-19
Сегодня 08:42
В спальном районе Сум стреляли по окнам многоэтажки: попали
Сегодня 08:37
Сумчан запрошують на фотовиставку «Друзів Дагера»
Сегодня 08:30
Без паники. Зеленский призвал украинцев не бояться вторжения России и жить дальше
Вчера 21:15
В Сумах за сутки во время метели произошла 21 авария
Вчера 19:14
На Сумщине разыскивают пропавшую 80-летнюю женщину
Вчера 18:32
На Сумщине расстреляли окно в доме депутата горсовета (видео)
Вчера 18:18
На Сумщине полицейские выясняют причины взрыва в доме
Вчера 18:10
В Шостке на пешеходном переходе сбили женщину
Вчера 18:07
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Таїна буття
Таїна буття
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Новорічні зустрічі Володимира Кошуби (орган)
Новорічні зустрічі Володимира Кошуби (орган)
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Художня виставка "Зимова палітра"
Художня виставка "Зимова палітра"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, крім п'ятниці
Виставка-пригода для всієї родини "Космопарк"
Виставка-пригода для всієї родини "Космопарк"
Выставки Експо-павільйон ТРЦ "Київ"
10.00-20.00
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету
Виставка живих павуків, скорпіонів та інших отруйних комах "Інстинкт хижака"
Виставка живих павуків, скорпіонів та інших отруйних комах "Інстинкт хижака"
Выставки Експо-павільйон ТРЦ "Лавина"
10.00-20.00
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.