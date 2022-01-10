Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:15258

Без паники. Зеленский призвал украинцев не бояться вторжения России и жить дальше

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал украинцев не поддаваться на фейковые новости и запугивания.

Соответствующее видео опубликовано в Youtube-канале главы государства сегодня, 19 января.

Зеленский сказал, что информационное пространство наполнено сообщениями о наступлении России, которое подтверждается якобы безапелляционными доказательствами. При этом Украину называют слабой и неготовой к вторжению. Президент заявил, что страна живет в такой реальности уже восемь лет, и угроза войны с РФ существует уже не один день, потому такие новости  только призваны провоцировать панику и негативные эмоции.

"Сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас было постоянное ощущение тревоги, а также эмоций инвесторов и конъюнктура для бизнеса, чтобы принудить к уступкам, создать такой фон, чтобы наше "нет" звучало слабее. Сейчас единым поводом для паники будет то, что на восьмом году мы будем до сих пор поддаваться панике: снимать со счетов деньги, разметать все с полок, сбрасывать своим друзьям и знакомым фейки и страшилки", — подчеркнул Зеленский.

Президент призвал всех выдохнуть и успокоиться, особенно людей старшего поколения. Зеленский сказал, что армия и правительство готово к любому развитию событий по защите государства от российской агрессии. Международных партнеров Зеленский призвал озвучить конкретные шаги по сдерживанию РФ, а не ограничиваться пространными фразами.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 860 человек
Сегодня 08:50
Без паники. Зеленский призвал украинцев не бояться вторжения России и жить дальше
Сегодня 21:15
В Сумах за сутки во время метели произошла 21 авария
Сегодня 19:14
На Сумщине разыскивают пропавшую 80-летнюю женщину
Сегодня 18:32
На Сумщине расстреляли окно в доме депутата горсовета (видео)
Сегодня 18:18
На Сумщине полицейские выясняют причины взрыва в доме
Сегодня 18:10
В Шостке на пешеходном переходе сбили женщину
Сегодня 18:07
Фото сумського собору виграло у конкурсі «Вікі любить пам'ятки»
Сегодня 17:50
Сумские Центры первичной медико-санитарной помощи приостановили электронную запись к врачам
Сегодня 17:14
На Сумщине дали 5 лет рецидивисту, который сжег обворованный дом
Сегодня 16:45
Ліки за програмою єПідтримка можна буде придбати з 24 січня, але не всім
Сегодня 16:40
В Сумах из-за бюрократических проволочек никто не понес ответственность за смерть рабочего на стройплощадке
Сегодня 16:35
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
11.45; 14.15; 16.45; 19.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.10
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Кино Планета Кіно
19.45
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Кино Планета Кіно
12.15; 18.15
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
21.10
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.