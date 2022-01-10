Соответствующее видео опубликовано в Youtube-канале главы государства сегодня, 19 января.
Зеленский сказал, что информационное пространство наполнено сообщениями о наступлении России, которое подтверждается якобы безапелляционными доказательствами. При этом Украину называют слабой и неготовой к вторжению. Президент заявил, что страна живет в такой реальности уже восемь лет, и угроза войны с РФ существует уже не один день, потому такие новости только призваны провоцировать панику и негативные эмоции.
"Сейчас активно нападают не на нашу землю, а на ваши нервы, чтобы у вас было постоянное ощущение тревоги, а также эмоций инвесторов и конъюнктура для бизнеса, чтобы принудить к уступкам, создать такой фон, чтобы наше "нет" звучало слабее. Сейчас единым поводом для паники будет то, что на восьмом году мы будем до сих пор поддаваться панике: снимать со счетов деньги, разметать все с полок, сбрасывать своим друзьям и знакомым фейки и страшилки", — подчеркнул Зеленский.
Президент призвал всех выдохнуть и успокоиться, особенно людей старшего поколения. Зеленский сказал, что армия и правительство готово к любому развитию событий по защите государства от российской агрессии. Международных партнеров Зеленский призвал озвучить конкретные шаги по сдерживанию РФ, а не ограничиваться пространными фразами.