В Сумах за сутки во время метели произошла 21 авария

Причинами были: превышение безопасной скорости движения; нарушение правил маневрирования; несоблюдение интервала и дистанции.
В общей сложности патрульные выезжали на 21 аварию:
- 7 аварий с материальным ущербом;
- в 14 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Будьте ответственными участниками дорожного движения. Безопасность зависит от каждого из нас.
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