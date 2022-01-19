В Сумах за сутки во время метели произошла 21 авария Сумские патрульные сообщили, что за 18 января в городе произошло 21 ДТП.

Причинами были: превышение безопасной скорости движения; нарушение правил маневрирования; несоблюдение интервала и дистанции. В общей сложности патрульные выезжали на 21 аварию: - 7 аварий с материальным ущербом; - в 14 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол. Будьте ответственными участниками дорожного движения. Безопасность зависит от каждого из нас.