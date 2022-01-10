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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:18174

На Сумщине расстреляли окно в доме депутата горсовета (видео)

На дом депутата Роменского горсовета Людмилы Колесник совершили нападение.

Об этом сообщил глава Роменской районной государственной администрации Денис Ващенко.

"Ромны продолжают шокировать уголовными делами! Сегодня среди бела дня в доме главы фракции "Слуга Народа" Людмилы Колесник было разбито окно (по предварительным выводам, выстрелом из оружия). На месте происшествия работают представители полиции! Хочу передать привет людям, которые это сделали! Наказание будет обязательно! Запугать депутатов таким образом точно не получится!” – написал глава Роменской РГА на своей странице в Фейсбуке.

 
 

«Очень досадно, что бандитские методы 90-х годов остаются в городе Ромны и на сегодняшний день.

Сегодня, примерно в 14:30, неизвестным лицом были разбиты окна в моем доме. Лично я связываю эти события со своей политической деятельностью и принципиальной позицией ПП «Слуга народа» по многим вопросам, в частности земельным в Роменском городском совете.

Прошу представителей правоохранительных органов как можно скорее найти всех причастных к этому событию.

Заказчику же этого шоу хочу передать, что этим никого не удастся запугать.

Искренне верю в то, что правда всегда победит!», - написала депутат горсовета Людмила Колесник.

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