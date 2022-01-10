В Шостке на пешеходном переходе сбили женщину

Как сообщили в Шосткинском районном управлении полиции, 54-летний водитель автомобиля «Хюндай» совершил наезд на 26-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила легкие телесные повреждения.
По факту ДТП полиция проводит проверку, пишет Шостка.инфо.
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