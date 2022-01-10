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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:07244

В Шостке на пешеходном переходе сбили женщину

ДТП произошло сегодня, 19 января, по ул. Свободы, возле школы №11.

Как сообщили в Шосткинском районном управлении полиции, 54-летний водитель автомобиля «Хюндай» совершил наезд на 26-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Она получила легкие телесные повреждения.

По факту ДТП полиция проводит проверку, пишет Шостка.инфо.

Право Дтп
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