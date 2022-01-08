На Сумщине дали 5 лет рецидивисту, который сжег обворованный дом К 5 годам лишения свободы осужден мужчина, который сначала обокрал арендованный дом, а потом сжег его.

Тростянецким отделом Ахтырской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 35-летнего мужчины, который обворовал арендованный дом, а затем сжег его.

Событие произошло в одном из сел Ахтырского района. По объявлению о продаже дома, в котором в то время никто не проживал, обратился мужчина. Он рассказал владелице жилья, что ему негде жить, потому что он сирота. При этом выплатить всю сумму за дом у него нет возможности, поэтому обещал платить ежемесячно по 1 тыс. грн. Владелица дома согласилась и даже снабдила мужчину необходимыми вещами – постельным бельем, телевизором и т.д.

Несмотря на обещания, мужчина средства своевременно не платил. Более того, он продал все ценные вещи из дома, в частности, телевизор и велосипед, а металлическое ограждение сдал на металлолом. Когда владелица жилья пыталась выселить мужчину из дома, он поджег его. Огнем был уничтожен весь дом и веранда.

В суде обвиняемый признал, что поджег дом, однако вину в краже опроверг. По его словам, он считал эти предметы своими, потому решил их продать.

По приговору суда 17 января 2022 года обвиняемый путем частичного составления наказания по предыдущему приговору приговорен к 5 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 185 и ч. 2 ст. 194 УК Украины).