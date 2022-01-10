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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах из-за бюрократических проволочек никто не понес ответственность за смерть рабочего на стройплощадке

Из-за нарушения прокуратурой сроков досудебного расследования, суд закрыл производство по делу о смерти на строительной площадке.

В 2020 году в Сумах во время строительства одного из объектов жилого комплекса на улице Харьковская работник местной строительной компании упал с высоты 10 этажа. В результате полученных травм мужчина погиб. Как выяснилось в ходе досудебного расследования, несчастный случай произошел из-за нарушения правил безопасности: возводя кирпичную кладку в многоэтажном доме, погибший не был одет в средства индивидуальной защиты и находился на производстве в нетрезвом состоянии.

Правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшее смерть человека) и объявили подозрение главному инженеру строительной компании, который был ответственным за проведение строительно-монтажных работ на данном объекте. Ведь именно он в соответствии с законодательством и должностной инструкцией должен заботиться о том, чтобы его подчиненные соблюдали технологическую дисциплину, строительные нормы, правила и требования охраны труда.

В октябре 2021 года Заречный районный суд г. Сумы по ходатайству защитника обвиняемого и по требованиям п.10 ч. 1 в. 284 закрыл данное уголовное производство, ведь прокурор направил в суд обвинительный акт вне сроков досудебного расследования, установленных ст. 219 Уголовного процессуального кодекса.

Не согласившись с таким решением прокурор и потерпевшая обжаловали определение местного суда в суд апелляционной инстанции. Сторона обвинения отмечала, что суд первой инстанции допустил существенное нарушение требований уголовного процессуального закона, вынес незаконное определение, которое позволило обвиняемому избежать наказания.

Однако, рассмотрев материалы дела, коллегия судей Сумского апелляционного суда оставила в силе определение суда первой инстанции, а поданные апелляционные жалобы соответственно без удовлетворения.

В своем решении суд указал, что в соответствии с требованиями п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 УПК досудебное расследование должно быть закончено в течение двух месяцев со дня уведомления лицf о подозрении в совершении преступления. За это время сторона обвинения должна обратиться в суд с обвинительным актом, а не только его составить, утвердить или вручить стороне защиты.

Так, обвиняемого поставлено в известность о подозрении 03.08.2020 г. Согласно положениям УПК Украины досудебное расследование должно было закончиться до 03.10.2020. В пределах срока, а именно 30.09.2020, следователь составил уведомление о завершении досудебного расследования. Однако, поскольку обвиняемый и его защитник длительное время не ознакомились с материалами дела (из-за чего следсвтенный судья Ковпаковского районного суда г. Сумы даже установил подозреваемому срок на ознакомление), то срок досудебного расследования продлился до 22.10.2020 г. включительно.

Как следует из материалов уголовного производства, прокурор составил обвинительный акт 21.10.2020 г. То есть в пределах срока досудебного расследования. Однако направил его в Заречный районный суд г. Сумы только через несколько дней, а именно - 26.10.2020 года. Таким образом, прокурором был направлен в суд обвинительный акт по истечении срока досудебного расследования, определенного ст. 219 УПК, а следовательно, в данном случае существовали основания, предусмотренные п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК для закрытия уголовного производства.

Право Смерть на стройке
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