Магазины «АТБ» продолжат реализацию социальных продуктов В «АТБ» опровергли информацию об остановке продажи яиц, гречки и других социально значимых продуктов

Кабинет министров Украины решил вернуть госрегулирование цен на социально значимые продукты питания. До конца карантина торговая надбавка для этой категории продуктов не может превышать 10%.

После этого во многих СМИ появилась информация, что такие действия правительства могут привести к дефициту на полках магазинов некоторых торговых сетей яиц, гречки и других социально значимых продуктов. В частности, ряд СМИ сообщили, что сеть компании «АТБ» прекращает их продажу. Однако, как оказалось, такая информация не соответствует действительности — сообщает Информатор со ссылкой на слова генерального директора корпорации «АТБ» Бориса Маркова.

Несколько дней назад Борис Марков рассказал, к чему может привести госрегулирование цен, которое решил ввести Кабмин.

«Установленная планка наценки не более 10% по документу не покрывает расходы большинства операторов рынка на логистику, сезонное списание и другие операционные услуги. А значит, вполне может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и понимания порядка их ценообразования», — отметил Борис Марков, анализируя последствия госрегулирования.

В то же время в его словах не было информации о намерении корпорации «АТБ» приостановить продажу продуктов питания, подпадающих под правительственное ценовое регулирование.

Тем не менее, это не помешало некоторым СМИ распространить слухи о прекращении продажи социально значимых продуктов питания в сети «АТБ». Там официально заверили, что не собираются убирать их с полок своих магазинов.

«Спешим заверить, что реализация социально-значимых продуктов в магазинах нашей торговой сети останавливаться не будет. А вот у других операторов рынка – вопрос открытый», — прокомментировал Марков.

По его словам, ассоциация ритейлеров Украины (RAU), Европейская бизнес ассоциация (EBA), участники и эксперты рынка продуктового ритейла уже подготовили и направили пакет документов правительству, где изложили свое видение и предложения, которые помогут избежать сложных последствий сложившейся ситуации.