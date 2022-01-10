Фото сумського собору виграло у конкурсі «Вікі любить пам'ятки» Фото сумчанина Андрія Мозгового стало найкращим фото Сумської області 2021 в Українській частині щорічного міжнародного конкурсу «Вікі любить пам'ятки».

Про це написав сам автор у Фейсбуці.

«Радий поділитися гарною новиною.

Моє фото Воскресенського собору стало найкращім фото Сумської області 2021 в Українській частині щорічного міжнародного конкурсу "Вікі любить пам'ятки".

Wiki Loves Monuments («Вікі любить пам’ятки») – фотоконкурс пам’яток культурної спадщини, що проводиться у близько 50 країнах світу регіональними відділеннями Фонду Вікімедіа, в тому числі в Україні – громадською організацією «Вікімедіа Україна».

Мета конкурсу – зібрати фотографії усіх пам’яток культурної спадщини світу і розмістити ці фотографії на сторінках Вікіпедії – вільної енциклопедії, яку щодня переглядають мільйони користувачів з усього світу, а також інших вікіпроектів (Вікімандри, Вікіновини, Вікісловник тощо).

Конкурс розкриє незвичайні сторінки історії та культури України для мільйонів Інтернет-користувачів країни та світу. Адже у Вікіпедії створюється найбільший та найповніший каталог українських культурних пам’яток – його й проілюструють зібрані під час конкурсу фотографії».