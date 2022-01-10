Сумские Центры первичной медико-санитарной помощи приостановили электронную запись к врачам В связи с высоким уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19, в КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» и КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» ввели особый режим приема пациентов.

Временно ограничено посещение амбулаторий в профилактических целях и прекращена электронная запись на прием к семейным врачам и терапевтам.

При необходимости получения медицинской консультации специалистов КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» можно обратиться в контакт-центр медицинского учреждения по тел.: 78-77-00; (050)4702003 или непосредственно к специалисту, с которым заключена декларация.

В амбулаториях КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2» действуют стационарные и мобильные номера: амбулатория №1 (ул. Парковая, 1) – 70-03-82, (050)5711544; амбулатория №2 (ул. Привокзальная, 3А) – 78-80-13, (099)2066712; амбулатория №3 (только дети до 18 лет, ул. Ивана Сирко, 3) – 70-03-85, (095)1256387; амбулатория № 4 (ул. Ивана Сирко, 33/1) – 70-03-84, (095)7868750; амбулатория №5 – (ул. Парковая, 1): 70-03-88, (066)5222802, (066)5221720.