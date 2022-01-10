Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:25486

В Сумах спасатели дважды оказывали помощь водителям, застрявшим в снежных заносах

Сегодня, 19 января, в 1:30 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что в г. Сумы по проспекту Курский необходима помощь водителю, который на транспортном средстве попал в снежный занос.

На место вызова прибыло отделение группы специальной пожарной техники. С помощью специального автомобиля повышенной проходимости данный автомобиль оперативно отбуксировали на безопасный участок пути.

В 6:14 аналогичная работа по оказанию помощи проводилась в г. Сумы на ул. Привокзальная.

Спасатели призывают граждан в период сильных снегопадов быть осторожными, без нужды не выходить на улицу. Водителям следует быть максимально внимательны на дороге и по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а для передвижения выбрать общественный транспорт, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 860 человек
Сегодня 08:50
На Сумщине дали 5 лет рецидивисту, который сжег обворованный дом
Сегодня 16:45
В Сумах из-за бюрократических проволочек никто не понес ответственность за смерть рабочего на стройплощадке
Сегодня 16:35
Магазины «АТБ» продолжат реализацию социальных продуктов
Сегодня 16:28
ФК «Виктория» покинули 16 футболистов
Сегодня 16:00
Мэр Сум искупался в проруби (видео)
Сегодня 15:46
В Сумах спасатели дважды оказывали помощь водителям, застрявшим в снежных заносах
Сегодня 15:25
На Сумщине фура столкнулась с ВАЗом: погиб водитель легковушки
Сегодня 14:52
Ушла из жизни бывший директор ТЮЗа
Сегодня 14:45
Уже не год: в Украине официально сократили срок действия COVID-сертификата
Сегодня 13:52
Инженера «Глуховского лесхоза» оправдали от обвинений в подлоге
Сегодня 13:20
В Шостке в ДТП попала маршрутка: есть пострадавшая
Сегодня 12:54
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кінгс Мен (Метью Вон, 2021)
Кино Планета Кіно
11.45; 14.15; 16.45; 19.15; 21.45
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
16.10
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Справжній Санта (Маркіян Мірошниченко, 2022)
Кино Планета Кіно
19.45
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Мій вовк (Дені Імбер, 2022)
Кино Планета Кіно
12.15; 18.15
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Крик (Метт Беттінеллі-Олпін, Тайлер Джиллетт, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
21.10
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.