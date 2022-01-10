В Сумах спасатели дважды оказывали помощь водителям, застрявшим в снежных заносах Сегодня, 19 января, в 1:30 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что в г. Сумы по проспекту Курский необходима помощь водителю, который на транспортном средстве попал в снежный занос.

На место вызова прибыло отделение группы специальной пожарной техники. С помощью специального автомобиля повышенной проходимости данный автомобиль оперативно отбуксировали на безопасный участок пути. В 6:14 аналогичная работа по оказанию помощи проводилась в г. Сумы на ул. Привокзальная. Спасатели призывают граждан в период сильных снегопадов быть осторожными, без нужды не выходить на улицу. Водителям следует быть максимально внимательны на дороге и по возможности воздержаться от выездов за пределы населенных пунктов, а для передвижения выбрать общественный транспорт, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Сумской области.