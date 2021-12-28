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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:52138

На Сумщине фура столкнулась с ВАЗом: погиб водитель легковушки

В результате столкновения двух автомобилей 64-летний мужчина погиб на месте происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 11:40, на автодороге Кипти-Глухов-Бачевск, недалеко от города Кролевец.

Предварительно установлено, что 27-летний водитель грузового автомобиля Mersedes не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099. В результате чего 64-летний водитель легковушки скончался на месте происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", в рамках которого устанавливаются все обстоятельства этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Смертельное ДТП
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