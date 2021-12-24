Ушла из жизни бывший директор ТЮЗа Печальную новость сообщили на странице Сумского областного театра для детей и юношества в Фейсбуке.

«Коллектив театра выражает глубокое соболезнование всем близким и друзьям Эллы Васильевны Конощенко, долгое время работавшей в театре директором и педагогом, по поводу ее внезапной смерти. Светлая память…», – говорится в сообщении.