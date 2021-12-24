Ушла из жизни бывший директор ТЮЗа

«Коллектив театра выражает глубокое соболезнование всем близким и друзьям Эллы Васильевны Конощенко, долгое время работавшей в театре директором и педагогом, по поводу ее внезапной смерти. Светлая память…», – говорится в сообщении.
18 января на 83-м году жизни скончался Заслуженный врач Украины, врач-хирург Александр Апенько....
Ушел в вечность Давыдов Иван Тимофеевич, Почётный гражданин города Ромны, бывший первый заместитель городского головы (1990-1998 гг.), инженер-строитель, ставший целой...
На 75-му році життя відійшов у Вічність історик, краєзнавець, музейник Ігор Миколайович Скворцов, повідомили у Сумському обласному краєзнавчому музеї....
Сегодня, 26 декабря, на 94-м году жизни скончалась Надежда Ефимовна Рожкова....
Печальную новость на странице в Фейсбуке сообщил директор Шосткинской десткой школы искусств Юрий Лоза....