Уже не год: в Украине официально сократили срок действия COVID-сертификата Отныне срок действия сертификата о прохождении полного курса вакцинации против COVID-19 составляет 270 дней (9 месяцев). Ранее такой документ был действителен 1 год (365 дней).

Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров в среду, 19 января. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube.

Такие изменения в Министерстве здравоохранения аргументируют новыми требованиями Европейского Союза и решением Еврокомиссии от 21 декабря 2021 года. Согласно данному документу, странам ЕС рекомендовано сократить срок действия COVID-сертификатов до 270 дней с момента введения второй дозы вакцины. Это уже реализовано в Германии, Испании, Латвии, Литве, Австрии, Чехии путем принятия соответствующих правительственных решений.

Однако, украинцы смогут продлить действие сертификата еще на 3 месяца. В таком случае потребуется сделать третью, бустерную дозу вакцины против COVID-19. Аналогичные требования вводятся и в странах Европы.

Помимо прочего, в связи с принятым постановлением будет изменен образец COVID-сертификата. В документ будет вноситься информация о вакцинации человека бустерной дозой, пишет Обозреватель.