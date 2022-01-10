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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:54134

В Шостке в ДТП попала маршрутка: есть пострадавшая

Сегодня, 19 января, по улице Партизан в Шостке в результате столкновения легковушки с маршруткой пострадала пассажирка иномарки.

Как предварительно установили сотрудники полиции, автомобиль Renault Laguna под управлением 46-летнего водителя совершил столкновение с маршрутным такси, которое в это время остановилось для посадки-высадки пассажиров.

В результате ДТП пострадала 36-летняя пассажирка легковушки, которую доставили в больницу с переломом руки.

В полиции по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Право Дтп
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