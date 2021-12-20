Ушел из жизни экс-руководитель Шосткинской ЦРБ

Об этом сообщили в Центральной районной больнице, пишет Шостка.инфо.
В Шосткинской ЦРБ Александр Федорович работал с 1974 года. С 1990 по 2001 год – главврачом. Затем занимал должность заместителя главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности, председателя ВКК…
«Александр Федорович Апенько был ответственным человеком, талантливым руководителем, отзывчивым и внимательным к своим сотрудникам и пациентам. Память о нем останется в сердцах коллег», – говорится в сообщении ЦРБ.
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