Ушел из жизни экс-руководитель Шосткинской ЦРБ 18 января на 83-м году жизни скончался Заслуженный врач Украины, врач-хирург Александр Апенько.

Об этом сообщили в Центральной районной больнице, пишет Шостка.инфо.

В Шосткинской ЦРБ Александр Федорович работал с 1974 года. С 1990 по 2001 год – главврачом. Затем занимал должность заместителя главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности, председателя ВКК…

«Александр Федорович Апенько был ответственным человеком, талантливым руководителем, отзывчивым и внимательным к своим сотрудникам и пациентам. Память о нем останется в сердцах коллег», – говорится в сообщении ЦРБ.