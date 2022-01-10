Инженера «Глуховского лесхоза» оправдали от обвинений в подлоге

Об этом редакции 368.media стало известно из приговора суда по ч.4 ст. 246, ч.2 ст. 364 и ч.2 ст. 366 УК.
По версии стороны обвинения, Алла Молофеева злоупотребляя служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды внесла заведомо ложные сведения в лесорубный билет, на основании которого осуществила незаконную рубку деревьев на землях лесного фонда ГП «Глуховский агролесхоз». Всего было срублено 325 деревьев, что нанесло ущерб на сумму 925 тыс. гривен.
Изучив материалы дела суд оправдал Аллу Молофеефу в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 246, ч.2 ст. 364 и ч.2 ст. 366 УК.