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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:20347

Инженера «Глуховского лесхоза» оправдали от обвинений в подлоге

Глуховский суд Сумской области оправдал инженера по лесопользованию ГП «Глуховский агролесхоз» Аллу Молафееву от обвинений в незаконной рубке свыше трех сотен деревьев и служебном подлоге

Об этом редакции 368.media   стало известно из приговора суда по ч.4 ст. 246, ч.2 ст. 364 и ч.2 ст. 366 УК.

По версии стороны обвинения, Алла Молофеева злоупотребляя служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды внесла заведомо ложные сведения в лесорубный билет, на основании которого осуществила незаконную рубку деревьев на землях лесного фонда ГП «Глуховский агролесхоз». Всего было срублено 325 деревьев, что нанесло ущерб на сумму 925 тыс. гривен.

Во время заседания Молофеева не признала своей вины, а также отметила, что перед подписанием лесорубного билета изучила все документы необходимые для его заполнения. Полученные сведения указывали на объективную необходимость проведения повторных санитарных рубок в указанных в лесорубном билете кварталах.

Изучив материалы дела суд оправдал Аллу Молофеефу в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 246, ч.2 ст. 364 и ч.2 ст. 366 УК.

Право
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