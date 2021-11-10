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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:36333

В Сумах родители голосуют за отказ от меню Клопотенко в школах и детсадах

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Отказ от меню Клопотенко».

«Многие дети не хотят питаться в садах и школах по меню Клопотенко. Приходят из школы голодные, нужно еще давать деньги на пирожки и пр. Придя в столовую, они смотрят на свой завтрак, обед или ужин и не хотят даже пробовать те блюда, а придя домой просят все. Как пить напитки без добавления сахара? Мы хотим вернуть питание, которое было раньше», - пишет автор петиции Пушкар Елена Викторовна.

По состоянию на 19 января петицию подписали 42 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Подписать можно здесь.

Общество Меню Клопотенко Петиция Питание в детсадах Питание в школах
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