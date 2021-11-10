В Сумах родители голосуют за отказ от меню Клопотенко в школах и детсадах

«Многие дети не хотят питаться в садах и школах по меню Клопотенко. Приходят из школы голодные, нужно еще давать деньги на пирожки и пр. Придя в столовую, они смотрят на свой завтрак, обед или ужин и не хотят даже пробовать те блюда, а придя домой просят все. Как пить напитки без добавления сахара? Мы хотим вернуть питание, которое было раньше», - пишет автор петиции Пушкар Елена Викторовна.
По состоянию на 19 января петицию подписали 42 человека из 250 необходимых.
До конца сбора подписей осталось 44 дня.
Подписать можно здесь.
Местные жители снова собирают подписи под петицией, с надеждой, что ремонт дорог все же будет сделан....
На сайте онлайн-петиций собралось 7 петиций сумчан, которые ждут ответа....
В очередной раз в Единой системе электронных петиций скопился ряд обращений горожан, ответ на которые сумские чиновники просрочили....
Сегодня, 19 ноября, во время заседания исполкома Сумского горсовета рассматривали проект решения «О рассмотрении электронной петиции Фоменко Ю.М. «Отменить льготный...
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано сразу 4 петиции, касающиеся маршруток....