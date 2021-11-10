В Сумах родители голосуют за отказ от меню Клопотенко в школах и детсадах На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Отказ от меню Клопотенко».

«Многие дети не хотят питаться в садах и школах по меню Клопотенко. Приходят из школы голодные, нужно еще давать деньги на пирожки и пр. Придя в столовую, они смотрят на свой завтрак, обед или ужин и не хотят даже пробовать те блюда, а придя домой просят все. Как пить напитки без добавления сахара? Мы хотим вернуть питание, которое было раньше», - пишет автор петиции Пушкар Елена Викторовна.

По состоянию на 19 января петицию подписали 42 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Подписать можно здесь.