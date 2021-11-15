Спасателям Сумщины купили две пожарные автоцистерны за 15 млн грн

Как сообщил начальник Главного управления ГСЧС в Сумской области Денис Карпенко, автоцистерны предназначены для доставки к месту пожара личного состава, средств пожаротушения, пожарно-технического вооружения и тушения пожаров водой и воздушно-механической пеной. Они оснащены системой GPS навигации, видеорегистрации, современными LED-прожекторами, многофункциональным пультом дистанционного управления.
Кроме этого, автомобили укомплектованы другими средствами и оборудованием, которые позволяют пожарно-спасательным подразделениям быстро и эффективно осуществлять мероприятия по выполнению задач по назначению, по ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий.
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