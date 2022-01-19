В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 860 человек

По состоянию на 19 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 136 536 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2923 летальных исхода, за минувшие сутки – 8 (Конотопский р-н – 1, Роменский р-н – 2, Сумской р-н – 4, Шосткинский р-н – 1).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 128 148 человек, из них за прошедшие сутки – 156 (Конотопский р-н – 20, Ахтырский р-н – 16, Роменский р-н – 8, Сумской р-н – 95, Шосткинский р-н – 17).
COVID-19 подтвердили у 384 человек (Конотопский р-н – 73, Ахтырский р-н – 31, Роменский р-н – 18, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 189 человек (Конотопский р-н – 18, Ахтырский р-н – 25, Роменский р-н – 8, Сумской р-н –...
За неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилось на 57%....
COVID-19 подтвердили у 455 человек (Конотопский р-н – 1, Ахтырский р-н – 66, Роменский р-н – 14, Сумской р-н –...
COVID-19 подтвердили у 562 человек (Конотопский р-н – 42, Ахтырский р-н – 63, Роменский р-н – 36, Сумской р-н –...