В Сумах на Харьковской произошла тройная авария

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 32-летний водитель Renault Logan, не выбрав безопасной скорости в движении и не соблюдав безопасный интервал, допустил наезд на Renault Duster и Mitsubishi.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Renault Logan админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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