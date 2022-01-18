В Сумах на Харьковской произошла тройная авария 18 января, около 15 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП с участием трех автомобилей на улице Харьковской.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 32-летний водитель Renault Logan, не выбрав безопасной скорости в движении и не соблюдав безопасный интервал, допустил наезд на Renault Duster и Mitsubishi.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Renault Logan админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.