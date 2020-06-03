ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Сумской области 5,3 млрд гривен совокупно уплатили 10 крупнейших налогоплательщиков Сумской области в 2021 году в бюджеты всех уровней.

Это больше четверти всех поступлений, как в государственный, так и местные бюджеты по региону, сообщает департамент финансов Сумской ОГА. Итак, ТОП-10: 1. НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнефть» 2. АО «Укрзалізниця» 3. ООО «Якобз Дау Эгбертс Украина» 4. АО «Сумыоблэнерго» 5. ПАО «Сумыхимпром» 6. ЧАО «Монделис Украина» 7. АО «Укргаздобыча» 8. АО «СМНВО-Инжиниринг» 9. ООО «Торговый Дом «УкрРосХим» 10. ООО «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГИЯ УКРАИНА»