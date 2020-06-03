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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Сумской области

5,3 млрд гривен совокупно уплатили 10 крупнейших налогоплательщиков Сумской области в 2021 году в бюджеты всех уровней.

Это больше четверти всех поступлений, как в государственный, так и местные бюджеты по региону, сообщает департамент финансов Сумской ОГА.

Итак, ТОП-10:

1. НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнефть»

2. АО «Укрзалізниця»

3. ООО «Якобз Дау Эгбертс Украина»

4. АО «Сумыоблэнерго»

5. ПАО «Сумыхимпром»

6. ЧАО «Монделис Украина»

7. АО «Укргаздобыча»

8. АО «СМНВО-Инжиниринг»

9. ООО «Торговый Дом «УкрРосХим»

10. ООО «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГИЯ УКРАИНА»

Экономика Налоги
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