ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков Сумской области

Это больше четверти всех поступлений, как в государственный, так и местные бюджеты по региону, сообщает департамент финансов Сумской ОГА.
Итак, ТОП-10:
1. НГДУ «Ахтырканефтегаз» ПАО «Укрнефть»
2. АО «Укрзалізниця»
3. ООО «Якобз Дау Эгбертс Украина»
4. АО «Сумыоблэнерго»
5. ПАО «Сумыхимпром»
6. ЧАО «Монделис Украина»
7. АО «Укргаздобыча»
8. АО «СМНВО-Инжиниринг»
9. ООО «Торговый Дом «УкрРосХим»
10. ООО «ГУАЛА КЛОЖЕРС ТЕХНОЛОГИЯ УКРАИНА»
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