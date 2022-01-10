Сумские патрульные полицейские обнаружили 16-летнюю девушку, которую разыскивали родные Об исчезновении несовершеннолетней девушки почти в полночь сообщила ее двоюродная сестра.

Ей позвонила по телефону бабушка, с которой жила 16-летняя девушка. Пожилая женщина очень волновалась за свою внучку, но еще с вечера никак не могла дозвониться ей на телефон. Поиски собственными силами тоже не дали результатов.

Патрульные полицейские Богдан Толкачев и Роман Жибик, получив информацию о ее возможных местах нахождения от сотрудников Сумского районного управления полиции, начали поиски. Через два часа поисков инспекторы обнаружили девушку на улице Засумской вместе с ее знакомыми.

Заявительницу и разысканную девушку стражи порядка доставили в Сумское районное управление полиции, где с ними провели содержательную профилактическую беседу.

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