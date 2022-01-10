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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:5445

Мэр Сум снова перенес бюджетную сессию

Внеочередная сессия Сумского горсовета, на которой должны были принимать городской бюджет на 2022 год, снова перенесена.

Сначала она планировалась на 30 декабря, затем на 17 января. Потом на 19-е. Теперь снова перенос. О причинах не сообщается.

Однако есть две догадки: во-первых, мэр Сум Александр Лысенко боится. Что депутаты его снимут с должности, так как еще в декабре был опубликован проект решения о его досрочном прекращении полномочий с подачи фракции партия «Слуга народа». Во-вторых, часть депутатов от «Европейской солидарности» 17 января ездили в столицу встречать Петра Порошенко, а на завтра назначено судебное заседание. На котором будет выноситься решение о мере пресечения. Вероятно, «ЕСовцы» снова поедут в Киев.

Политика
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