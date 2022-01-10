Мэр Сум снова перенес бюджетную сессию

Сначала она планировалась на 30 декабря, затем на 17 января. Потом на 19-е. Теперь снова перенос. О причинах не сообщается.
Однако есть две догадки: во-первых, мэр Сум Александр Лысенко боится. Что депутаты его снимут с должности, так как еще в декабре был опубликован проект решения о его досрочном прекращении полномочий с подачи фракции партия «Слуга народа». Во-вторых, часть депутатов от «Европейской солидарности» 17 января ездили в столицу встречать Петра Порошенко, а на завтра назначено судебное заседание. На котором будет выноситься решение о мере пресечения. Вероятно, «ЕСовцы» снова поедут в Киев.